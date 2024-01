Nord-Corea: due fan di 16 anni mandati ai lavori forzati per aver guardato film

Ha dell’incredibile il video diffuso dalle autorità sud-coreane che mostra il processo e l’arresto di due giovani studenti nord-coreani, colpevoli di aver diffuso e guardato film sud-coreani.

La clip è stata rilanciata dal The Guardian, e mostra i due studenti, entrambi sedicenni, sottoposti a processo dall’autorità nord-coreane di fronte a una platea composta da ben 1000 persone, perlopiù studenti anche loro. La legge della Corea del Nord impone sanzioni severissime a chiunque distribuisca o addirittura guardi materiale sud-coreano o occidentale. Sembra infatti che i due giovani ragazzi siano stati condannati a ben 12 anni di lavori forzati.

“A giudicare dalla pesante punizione, sembra che questo venga mostrato alla gente della Corea del Nord per metterla in guardia. Se è così, sembra che questo stile di vita della cultura sudcoreana sia prevalente nella società nordcoreana. Credo che questo video sia stato montato intorno al 2022... Ciò che è preoccupante per Kim Jong-un (Leader della corea del nord) è che i millennial e i giovani della generazione Z hanno cambiato il loro modo di pensare. Penso che stia lavorando per far tornare nuovamente predominante il pensiero nord-coreano". ha dichiarato Choi Kyong-hui, Dottore in scienze politiche all'Università di Tokyo, fuggito dalla Corea del Nord nel 2001.

