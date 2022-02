Nope: in uscita il 13 febbraio il primo trailer del nuovo horror di Jordan Peele

Dopo aver saputo del termine delle riprese di Nope, torniamo a ricevere nuove informazioni sul prossimo horror di Jordan Peele, autore di Get Out, grazie al quale si è anche aggiudicato un Oscar, e Noi. Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, Universal Pictures ha annunciato che il primo trailer di Nope uscirà domenica 13 febbraio.

In particolare, il tweet in questione propone un breve montaggio di alcune delle scene dei precedenti film di Jordan Peele, accompagnate dal seguente messaggio: "Questa domenica - 13 febbraio - scoprite cosa c'è di nuovo dalla mente di Jordan Peele. NOPE". La stessa frase viene anche riportata all'interno del tweet con un dettaglio ulteriore. Infatti, il titolo del film presenta l'emoji di una nuvola al posto della "o" di Nope. Viene dunque sottolineata nuovamente la centralità della nuvola, dopo la pubblicazione del primo poster di Nope, che pone in primo piano proprio una nuvola.

Inoltre, il titolo viene interamente riportato in caratteri maiuscoli, che, come nel caso di "Us", interpretabile sia come "noi" che come "Stati Uniti", anche "Nope" possa nascondere un secondo significato? In ogni caso, possiamo dire che, nonostante la scarsità di informazioni, si è già creata molta curiosità attorno al prossimo progetto di questo grande autore, già capace di ergersi tra i punti di riferimento del cinema Horror contemporaneo.

Siete anche voi degli estimatori di Jordan Peele e non vedete l'ora di dare un primo sguardo alla sua prossima opera? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi ricordiamo che la data di uscita di Nope è fissata al 22 luglio.