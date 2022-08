Nope, grande traguardo per Jordan Peele: superati i 100 milioni al box office USA

Nope ha già debuttato da un po' in USA e Canada, ma di recente il nuovo film horror di Jordan Peele ha superato anche il traguardo dei 100 milioni di dollari.

Mentre qui in Italia Nope sta approdando proprio in questi giorni al cinema, in alcuni paesi come Stati Uniti i fan dell'horror hanno potuto vederlo già da qualche settimana, lanciandolo nella corsa per i primi posti del botteghino.

E finora non ha di che lamentarsi la terza prova alla regia Jordan Peele (che gli sta valendo anche la nomea di miglior regista horror di tutti i tempi su Twitter), dato che la pellicola con Keke Palmer e Daniel Kaluuya ha già superato i 100 milioni di dollari al box office domestico, grazie ai 1.2 milioni di dollari incassati lo scorso martedì.

Ciò lo renderebbe il primo film Rated-R a raggiungere un simile traguardo da Bad Boys For Life nel gennaio del 2020.

Il budget per la realizzazione di Nope si aggira intorno ai 69 milioni di dollari, e con le proiezioni di guadagno ora che ha finalmente fatto il suo debutto anche all'estero e in IMAX, e aggiungendoci anche il PVOD, sembra proprio che la pellicola possa già ritenersi un successo.

E voi, quanto attendevate Nope? Lo andrete a vedere al cinema? Diteci la vostra nei commenti.