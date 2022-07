Nope, i titoli di testa della sit-com fittizia: Jordan Peele pubblica il video sui social!

Jordan Peele sta contribuendo sensibilmente alla promozione di Nope, il suo terzo film da regista che sarà nelle sale cinematografiche ad agosto. Domenica mattina, Peele ha pubblicato un video sui suoi canali social che mostra i titoli di testa di una sit-com fittizia presente nel film con Daniel Kaluuya.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Nope, il nuovo film di Jordan Peele. Secondo Daniel Kaluuya, Nope ricorda Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo.



Il video mostra i titoli di testa di Gordy's Home, sit-com immaginaria incentrata su un scimpanzé degli anni '90, con una versione più giovane del personaggio di Steven Yeun.

Nel mondo di Nope, Gordy's Home Ricky 'Jupe' Park è interpretato da Jacob Kim nei flashback del thriller.



Yeun interpreta Jupe nella narrazione principale del film, interpretando l'ex attore bambino come un uomo traumatizzato che osserva con fascino il mondo dello showbiz. All'inizio del film Jupe dirige un parco divertimenti a tema western situato nella campagna fuori Los Angeles, e organizza un piano sinistro per mettere in scena uno show che attirerà molto pubblico.



Ma negli anni '90 Jupe era la baby star della sit-com a tema astronomico Gordy's Home, bruscamente cancellata dopo che uno scimpanzé diventò violento durante la produzione. L'aggressività della scimmia avrà un ruolo importante nel film, e il video mostra il cast con le musiche in puro stile anni '90.



Nel frattempo Nope ha incassato già 45 milioni tra USA e Canada in questi giorni, in attesa di vederlo anche in Europa.