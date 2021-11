Nope, terminate le riprese dell'horror di Jordan Peele girato in formato IMAX

Jordan Peele ha recentemente concluso le riprese della sua ultima fatica cinematografica intitolata Nope, il suo terzo lungometraggio da regista solista dopo il premio Oscar conquistato con Get Out.

Il direttore della fotografia nominato all'Oscar Hoyte van Hoytema si è unito alla troupe dell'attesissimo film che è stato girato su pellicola Kodak, inclusa una pellicola da 65 mm in formato IMAX. Hoytema è diventato il direttore della fotografia di Christoper Nolan negli ultimi anni, lavorando ad Interstellar, Dunkirk e Tenet. Per il suo lavoro in Dunkirk, Hoytema è stato nominato per l'Oscar per la migliore fotografia e si riunirà con Nolan per la quarta volta in Oppenheimer, la cui produzione è prevista per l'inizio del 2022.

Qualche mese fa il primo poster di Nope è stato diffuso insieme alle notizie di castin, il film vede protagonista il premio Oscar Daniel Kaluuya, che si riunisce ufficialmente con Peele dopo il successo di Get Out del 2017. Insieme a lui ci sono Keke Palmer e il candidato all'Oscar Steven Yeun. I dettagli della trama sono top-secret, secondo i rumors Kaluuya e Palmer potessero interpretare fratello e sorella, e uno di loro potrebbe anche essere l'antagonista principale, ma per ora Peele sta tenendo ben nascosti tutti i dettagli. Ma il fatto che sarà la prima uscita di Peele in formato IMAX suggerisce che lavorerà su una scala ancora più ampia.



La data di uscita di Nope è fissata al 22 luglio 2022, nel frattempo potete leggere la recensione di Noi, film horror scritto e diretto da Peele.