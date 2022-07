Nope: il nuovo macabro sito interattivo svela alcuni dettagli del film di Jordan Peele!

Il prossimo film horror di Jordan Peele, Nope, ha finalmente un proprio sito web che presenta una serie di elementi interattivi e alcuni inquietanti indizi sulla trama. La terza regia di Peele è sicuramente tra le pellicola più attese dell'anno, nonché una delle più misteriose, come da consuetudine. L'uscita nelle sale italiane è attesa per agosto.

Nelle ultime ore, è apparso un nuovo sito web, jupitersclaim.com, che sembra essere un sito promozionale dell'universo di Peele e di quello che potrebbe essere uno dei luoghi chiave di Nope, Jupiter's Claim. A prima vista, il sito web sembra un sito standard per un'attrazione turistica ispirata al selvaggio West. Tuttavia, presenta anche un'inquietante modalità dark, che vede le immagini e il testo trasformarsi in qualcosa di molto più sinistro. Il sito presenta persino un gioco interattivo che consente agli utenti di vincere "jangle", la moneta fittizia utilizzata per visitare l'attrazione.

In precedenza era stato rivelato che il personaggio di Steven Yeun si chiamava Ricky "Jupe" Park, anche se non è stato confermato altro. Tuttavia, il sito web rivela che il personaggio è un ex attore bambino e star dei reality, nonché il volto di Jupiter's Claim. Essendo una delle star principali del film, Yeun è stato al centro di gran parte della promozione di Nope, con il poster Dolby del film che utilizzava la giacca rossa di paillettes del personaggio. Visto che Nope ha mantenuto la notevole quantità di mistero che circonda il ruolo che Jupe avrà all'interno degli eventi extraterrestri del film, tutti gli indizi sembrano indicare che Yeun sarà fondamentale per gli eventi del film.

"Cos’è un miracolo cattivo?". Questo è quello che chiede allo spettatore la tagline principale della pellicola, il ché già mette in chiaro che tipo di storia potremmo trovarci di fronte. Qualcosa che sembra preannunciare la venuta di una nuova forma di intelligenza extraterrestre, però tutt'altro che pacifica e accomodante. Un miracolo, ma cattivo appunto.

Come rivelato dall'ultimo trailer finale di Nope, la pellicola arriverà nelle sale italiane l'11 agosto prossimo. Come evidenziato dal regista, Nope sarà un'epopea horror americana sulla storia degli UFO.