Nope, il regista Jordan Peele spiega i due grandi misteri del film

Jordan Peele ha regalato ai suoi fan un altro film atipico e appassionante dopo Get-Out. Nope però non è stato sprovvisto di misteri irrisolti. A tal proposito, il regista ci ha tenuto nel chiarirli per i suoi fan.

"La scarpa rappresenta il momento in cui si esce da un trauma. Jupe, si concentra su questa piccola scarpa, che è la scarpa di Mary Jo, che è caduta in una posizione precaria e strana. Questo è il momento in cui si dissocia", ha affermato Jordan Peele in un Podcast chiamato Happy Sad Confused.

"In un certo senso, è il colpo impossibile. E' il momento impossibile", aggiunge il regista. Questo sembrerebbe essere il vero significato del film. Ma manca ancora un mistero: Nobody.

"C'è un personaggio che sta attirando sempre di più l'attenzione del pubblico. Lo avete visto in uno dei trailer di Nope, ma non è nel film, e quindi immagino che ci sia qualche scoperta sul personaggio", dichiara Peele, anticipando forse quello che il futuro del suo horror aspetta. Il regista non ha dunque chiarito la natura e l'identità di tale villain, ma sembra dettare degli indizi per futuri sviluppi legati a lui.

Se ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Nope.