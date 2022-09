Nope, il produttore spiega finalmente la sottotrama della scimmia Gordy

Un video del backstage di Nope, l'ultimo film diretto da Jordan Peele, inserito nella Collector's Edition in DVD e Blu-Ray, ha chiarito le idee agli spettatori circa un dettaglio che riguarda il personaggio interpretato da Terry Notary, lo scimpanzé Gordy. A parlarne nella clip è uno dei produttori del terzo lungometraggio di Peele, Ian Cooper.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Nope. Nei giorni scorsi Jordan Peele ha parlato di una possibile versione estesa di Nope.



La sequenza in questione è l'attacco di Gordy in Gordy's Home! e Cooper ha spiegato come sia tutta una potente metafora del messaggio principale del film che riguarda lo sfruttamento.



"La scena è una potente metafora. I livelli di sfruttamento sono così tanti, è selvaggio. Ad esempio, la prima volta che il pubblico guarderà il comportamento di Jean Jacket lo seguirà come il comportamento di un animale. Proprio come Gordy, si scaglia" ha dichiarato Cooper.



Il film si apre con la scena di Gordy a cui il produttore affida un'interpretazione molto netta: si tratta di una metafora che riguarda l'intera trama del lungometraggio con Daniel Kaluuya e Keke Palmer.



Un grande successo del film anche nelle sale cinematografiche: Nope ha superato i 100 milioni al box office USA, un risultato che ha consolidato l'importanza di Jordan Peele tra i registi contemporanei più apprezzati da critica e pubblico.