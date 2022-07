Nope, le prime reazioni al nuovo film di Jordan Peele:'È fuori dal mondo!'

Nel frattempo online sono state pubblicate le prime reazioni al film da parte della critica e di chi ha avuto la possibilità di godersi lo spettacolo in anteprima. La curiosità è cresciuta nel corso dei mesi perché il materiale distribuito, tra foto e trailer, ha svelato poco o nulla della trama. Jordan Peele ha confessato che Nope trascende il genere horror. "Nope è fuori dal mondo. Un 'monster mash' con grandi performance (in particolare Kaluuya) e un motivo per un'invasione sci-fi anni '50 [...]" si legge in un commento su Twitter di Frank Pallotta. Mike Ryan aggiunge:"Ho davvero amato Nope. Al di là del simbolismo (ce n'è una buona quantità), penso che funzioni davvero come un film divertente sugli alieni nello spirito di Tremors. Sembra di tornare al passato con un film estivo sugli alieni. Gran divertimento". Nope è scritto e diretto da Jordan Peele , e vede come protagonisti Daniel Kaluuya e Keke Palmer nei panni di due fratelli che gestiscono un ranch di cavalli di Hollywood, l'unico gestito da neri. Nel cast anche Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wrenn Schmidt, Keith David e Donna Mills. Qualche giorno fa Daniel Kaluuya ha lanciato un paragone tra Nope e Incontri ravvicinati del terzo tipo , diretto da Steven Spielberg.

NOPE is out of this world. A monster mash with great performances (esp. Kaluuya) and a 50s sci-fi invasion motif. A spectacle about the horrors of spectacles.



Jordan Peele has been compared to Hitchcock, but NOPE shows he’s a next-gen Carpenter. Enjoy the show and don’t look up. pic.twitter.com/dGKwbXg0WF — Frank Pallotta (@frankpallotta) July 19, 2022

I really loved NOPE. Beyond the symbolism (there’s a good amount of that), I think it really works as a fun alien movie in the spirit of TREMORS (a movie, as I found out, Jordan Peele loves). It feels like a summer alien movie throwback. Great fun. — Mike Ryan (@mikeryan) July 19, 2022

The most important thing you need to know about NOPE is it’s crazy different from Get Out & Us. This is Jordan Peele spreading his wings and making big budget Spielberg/esque sci-fi, but with the subtext you’d expect. Enter with an open mind and you’ll be rewarded. #NopeMovie — Kevin Polowy (@djkevlar) July 19, 2022