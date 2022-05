Nope, parla Keke Palmer: 'Non somiglia per niente a Noi e Get Out'

È tanto l'entusiasmo per il nuovo film di Jordan Peele (specialmente dopo l'uscita del primo trailer di Nope), ma Keke Palmer vuole mettere le cose in chiaro: se vi aspettate qualcosa di simile a Get Out o Noi potreste avere delle sorprese.

Uno dei membri del cast di Nope, Keke Palmer, ha recentemente parlato della pellicola diretta da Jordan Peele di cui sarà protagonista assieme a Steven Yeun e Daniel Kaluuya, cercando anche di contestualizzarla all'interno della filmografia del regista.

"Credo che Jordan abbia fatto un ottimo lavoro nel parlare di qualcosa con i suoi film. Get Out, ovviamente, gran parte ha a che vedere con il discorso del razzismo, ma poi c'è Us sulle classi sociali, e con Nope vedrete voi cosa ne vorrete trarre. Ma amo come qualsiasi cosa faccia, anche se ci sono protagonisti neri, non la gag non deve essere necessariamente sul colore della pelle" ha spiegato l'attrice.

"Il film è più o meno ciò che Jordan fa di solito: è un commento su qualcosa di più grande. Utilizza il genere horror come modo di esaminare ciò da cui tendiamo a fuggire, o ciò di cui abbiamo ossessione, come questo ci definisce, come ci porta al limite" ha poi continuato, precisando "Ma Nope non somiglia per niente a Get Out o Us. Ha un'atmosfera totalmente differente, riguarda qualcosa di differente, i temi sono completamente differenti, e il tono è del tutto differente. Qui ci sono dei toni molto anni '70, e lo trovo entusiasmante".

E voi, quanto attendete Nope? Fateci sapere nei commenti.