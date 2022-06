NOPE: una minaccia di proporzioni bibliche nel trailer finale del film di Jordan Peele

Universal Pictures ha diffuso il nuovo e inquietante full trailer di NOPE, terza regia di Jordan Peele dopo gli ottimi Scappa - Get Out e Noi. Questo nuovo trailer, dalla durata considerevole, ci porta direttamente dentro le atmosfere della storia dai contorni a tratti affascinanti e misteriosi a tratti davvero orrorifici. L'uscita è per agosto.

"Cos’è un miracolo cattivo?". Questo è quello che chiede allo spettatore la tagline principale della pellicola, il ché già mette in chiaro che tipo di storia potremmo trovarci di fronte. Qualcosa che sembra preannunciare la venuta di una nuova forma di intelligenza extraterrestre, però tutt'altro che pacifica e accomodante. Un miracolo, ma cattivo appunto.

NOPE riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all'Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di NOPE include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi - Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.

Keke Palmer ha assicurato che il film sarà diverso da Us e Get Out, ma mantiene la caratteristica principale dei film del regista: sarà un'indagine su qualcosa di più grande. Su queste pagine potete recuperare anche i character poster di NOPE.

La data d'uscita italiana è fissata per l'11 agosto prossimo, circa tre settimane dopo la release originale programmata per il 22 luglio.