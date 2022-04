Nope, Jordan Peele:'Vi spiego il significato del titolo del mio nuovo film'

Il regista e sceneggiatore Jordan Peele si è soffermato sul significato del titolo del suo prossimo film, Nope, raccontando il motivo che l'ha condotto a sceglierlo per il suo nuovo progetto cinematografico dietro la macchina da presa, dopo l'ottimo esordio di Scappa - Get Out e il buon riscontro ottenuto con Noi.

A febbraio è stato distribuito il primo trailer di Nope ma i fan vogliono saperne di più sul nuovo progetto del regista. Nel corso del panel di Universal Pictures al CinemaCon, Peele ha professato il proprio amore per i film che presentano storie inquietanti, affermando che 'la scoperta e la sorpresa di ciò fa parte del divertimento'.



E poi la spiegazione sul titolo, Nope:"Il film è un'attrazione. Il titolo s'ispira all'idea del pubblico che reagisce a ciò che pensa e prova al cinema. Quando dici alla gente che è un film spaventoso molte volte dicono 'nope'. Quindi voglio riconoscere queste persone nel titolo e includerle. Si riferisce alla persona che non pensa di amare l'horror. Per mostrar loro che forse l'amano".



Nope è stato girato sia in 65mm che in formato IMAX, permettendo a Jordan Peele di 'catturare immagini incredibili' utilizzando nuovi metodi che, secondo lui, non erano mai stati visti prima. Dopo la presentazione è stato mostrato un nuovo trailer di Nope e successivamente il regista ha chiesto al pubblico di essere molto discreto e di non rivelare troppo di quanto visto.



Precedentemente Jordan Peele aveva anticipato un confronto epico e ultraterreno in Nope, il nuovo film in uscita a luglio. Il cast è composto da Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun e Michael Wincott.