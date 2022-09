Nope, Jordan Peele sulla versione estesa:'I fan vedranno di più in futuro'

Una versione estesa di Nope, l'ultimo film diretto da Jordan Peele, è utopia oppure una possibilità concreta? A rispondere alla domanda è stato proprio il regista, che ne ha parlato in una recente intervista, sottolineando l'importanza dell'opinione del pubblico in merito all'ipotesi di vedere nuovo materiale sul film.

"Non posso né confermare né negare niente del genere" ha risposto Peele dopo una proiezione speciale del film al Toronto International Film Festival "C'è stata molta risposta da parte delle persone, che hanno notato cose nel trailer che non sono nel film vero e proprio. I fan vedranno di più in futuro e questo è tutto quello che posso dire. Sono fiducioso" ha concluso.



Sono parole di grande apertura per i fan, desiderosi di poter vedere anche le sequenze che non sono state incluse nel montaggio finale.

Al momento l'ipotesi appare comunque remota ed è difficile che nel breve termine ciò avvenga. In ogni caso la dichiarazione di Jordan Peele ha entusiasmato il pubblico e gli amanti del suo cinema. Per approfondire meglio il film potete leggere l'intervista a Keke Palmer e Daniel Kaluuya.



"Sono molto entusiasta del fatto che le persone vogliano molto di più da questa storia" ha dichiarato Peele. Le parole del regista potrebbero davvero essere il preludio all'uscita della versione estesa?

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Nope, il nuovo film diretto dal regista di Scappa - Get Out e Noi, Jordan Peele.