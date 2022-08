Nope, Jordan Peele sulla scimmia Gordy: 'Riguarda la rabbia che c'è nell'industria'

Non c'è da meravigliarsi nel trovare sottotesti politici anche piuttosto evidenti in un film di Jordan Peele: il regista di Scappa - Get Out e Noi non ha mai puntato al semplice intrattenimento, non rinunciando mai a dare una connotazione politica e sociale ben precisa alle sue opere. Nope, ovviamente, non fa eccezione.

Già al lavoro sul prossimo progetto dopo Nope, Peele ha dunque voluto spiegare il significato di uno dei passaggi più controversi del film con Daniel Kaluuya e Keke Palmer, vale a dire quello in cui ci viene narrato, tramite flashback, l'incidente occorso sul set di una sit-com con la scimmia Gordy, quando gli attori e i membri della crew vengono assaliti dall'animale infuriato.

"Si parla di sfruttamento. Si parla del sentimento di rabbia che c'è nei confronti dell'industria. Noi abbiamo paura di Gordy, ma non odiamo Gordy. Penso che sia molto interessante ciò che accade con gli spettatori in quel momento" sono state le parole del regista.

La scimmia Gordy, dunque, come simbolo di un'industria cinematografica che sfrutta senza pietà i propri dipendenti, meravigliandosi poi di un improvviso scatto di rabbia. Anche voi eravate giunti alla stessa conclusione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Nope.