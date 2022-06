Nope, Jordan Peele: 'sarà un' epopea horror sulla grande storia americana degli UFO'

Sono trascorsi orami cinque anni dall'uscita di "Get Out" nei cinema e Jordan Peele si è affermato come uno dei migliori registi originali di Hollywood. Il suo ultimo progetto, Nope, che sarà un horror incentrato sugli alieni, è una delle uscite più attese dell'estate.

Il film, interpretato da Daniel Kaluuya e Keke Palmer nei panni di un fratello e una sorella che gestiscono l'unico ranch di cavalli di proprietà dei neri di Hollywood, ha suscitato molte speculazioni da parte dei cinefili sulle sue trame UFO. E anche se il nuovo film di Jordan Peele rimarrà avvolto nel mistero fino all'inizio dei titoli di coda, il regista ha rivelato un po' più di informazioni in attesa della dell'uscita della pellicola.

In una nuova intervista con Fandango, Peele ha parlato del suo desiderio di creare un film di fantascienza su larga scala che riporti il ​​pubblico nei cinema e faccia luce sull'origine del misterioso titolo del film:

"L'ho scritto in un momento in cui eravamo un po' preoccupati per il futuro del cinema", ha detto Peele. “Quindi per prima cosa sapevo di voler creare uno spettacolo. Volevo creare qualcosa che il pubblico avrebbe voluto vedere in sala".

Nel film, Peele affronterà un argomento che ha suscitato un fascino cinematografico senza fine nel corso degli anni: gli alieni.

"Così ho messo gli occhi sulla grande storia americana degli UFO", ha detto. “E il film stesso tratta dello spettacolo e del bene e del male che derivano da questa idea. È un'epopea horror, ma ha alcuni punti che hanno lo scopo di suscitare una reazione molto udibile nel teatro".

Peele ha passato un bel po' di tempo a pensare alle reazioni che voleva provocare nel pubblico, tanto che ha chiamato il film proprio con una parola che vorrebbe sentire urlare dal pubblico nei cinema.

"Quindi, si spera, quando andremo a vederlo, sentiremo un sacco di 'nope!'", ha detto.

Per concludere, vi lasciamo con il trailer di Nope, che arriverà in Italia il prossimo 11 agosto.