Nope, Jordan Peele pensa che il suo futuro sarà ancora nell'horror: 'E un po' di commedia'

Dopo le prime reazioni positive di Nope, Jordan Peele ha discusso brevemente del suo futuro da regista, fermo considerato che attualmente rimane uno dei nomi più caldi del genere horror e più in generale del panorama cinematografico americano. Il regista ha suggerito che anche il suo prossimo progetto potrebbe restare in campo horror, anche se...

Il Premio Oscar Jordan Peele ha affermato che al momento non ha alcun piano per abbandonare il genere horror nel suo prossimo futuro. Secondo quanto riportato da Deadline, Peele ha accennato al futuro della sua carriera mentre era sul red carpet del suo ultimo lungometraggio, l'horror sovrannaturale Nope.

"Un po' di horror, un po' di commedia; cercherò sempre di offrirvi un grande spettacolo. Rimarrò all'interno di questo regno che amo e che è, credo, l'unico modo in cui so come vedere il mondo e come raccontare storie in questo momento".

Peele mantiene il riserbo sulla trama del film horror fantascientifico e ha fatto giurare al cast di mantenere il segreto. Tutto ciò che si sa è che Nope è incentrato su eventi paranormali che hanno luogo in una piccola città della California. Il regista ha creato il suo ultimo film appositamente per il grande schermo, girando in formato IMAX da 66mm. Pochi fortunati hanno avuto l'onore di assistere alla prima dell'attesissimo thriller e l'opinione comune è che Peele sembra aver realizzato un altro capolavoro cinematografico, con le prime recensioni di Nope che sono entusiastiche.

Nope vede Peele riunirsi con l'attore Daniel Kaluuya per la prima volta dopo Scappa - Get Out (2017). Peele ha precedentemente rivelato di essere aperto a realizzare un sequel di Scappa - Get Out, che è ancora ampiamente considerato uno dei più grandi horror mai realizzati negli ultimi anni e per il quale ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura.

Peele ha anche annunciato di avere già in cantiere un altro progetto, un film in stop-motion intitolato Wendell & Wild. Ha scritto la sceneggiatura insieme al collega premio Oscar Henry Selick. Wendell & Wild sarà disponibile su Netflix a ottobre, con Selick dietro la macchina da presa e Peele nel ruolo di protagonista. Su queste pagine potete già guardare il trailer di Wendell & Wild.