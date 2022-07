Nope, Jordan Peele:'Il mio nuovo film trascende il genere horror'

Il regista e sceneggiatore Jordan Peele è stato intervistato dalla rivista Essence sul suo prossimo film, Nope, che i fan attendono con impazienza sin dall'annuncio ufficiale della produzione. Peele ha espresso la propria opinione su ciò che ritiene rappresenti il suo nuovo progetto prossimamente nelle sale.

"Penso che una delle caratteristiche di questo film sia che si tratta di un lungometraggio che trascende il genere horror, in un certo senso". Su Everyeye trovate il trailer di Nope.



Peele ha definito il suo progetto "un grande film horror americano sugli UFO che non ho visto" e come ha dimostrato anche con i due film precedenti da regista, Scappa - Get Out e Noi, la commistione di generi è qualcosa che contraddistingue particolarmente il suo cinema.



"Il primo filmato (Animal Locomotion di Eadweard Muybridge) era essenzialmente un uomo nero su un cavallo che è stato dimenticato e cancellato. Parte di questo film, per me, è una celebrazione e una risposta a questo. Possiamo essere i protagonisti non solo di un film horror ma anche azione, avventura, commedia etc".



Peele voleva che Nope fosse qualcosa di più:"È così difficile essere considerati avanguardia del black horror, perché ovviamente il black horror è molto reale, ed è difficile farlo in un modo che non sia traumatizzante e triste. Stavo procedendo con il mio terzo horror con protagonisti neri e da qualche parte nel processo mi sono reso conto che il film doveva riguardare anche la gioia nera per adattarsi a ciò di cui il mondo ha bisogno adesso. Volevo l'horror ma volevo anche dare ai nostri personaggi l'avventura, la gioia, la speranza e il divertimento che meritano".



Nope è classificato rated R, e uscirà nelle sale ad agosto.