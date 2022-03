Nope, Jordan Peele anticipa un 'confronto epico e ultraterreno' nel suo nuovo film

Il prossimo film di Jordan Peele, Nope, è ancora avvolto nel mistero. Nonostante l'arrivo del primo trailer, infatti, la trama del film è ancora tenuta sotto chiave ma sappiamo che questa riguarderà probabilmente l'impatto di un'invasione aliena su alcuni individui protagonisti della storia. Tra questi c'è anche il Premio Oscar Daniel Kaluuya.

Con l'arrivo del trailer di Nope alcuni hanno azzardato che la trama ruoterà attorno a un'incredibile invasione aliena, ma dalle pagine di Empire è lo stesso regista, Jordan Peele, ad anticipare qualcosa sul suo prossimo misterioso lavoro, compreso il fatto che ci sarà un "confronto ultraterreno". Peele ha anche aggiunto di aver scritto la parte di James Haywood con in mente proprio Daniel Kaluuya.

"Ho scritto NOPE pensando a Daniel per il ruolo - un uomo umile destinato a un confronto epico e ultraterreno. Il mestiere di Daniel è su un altro livello, ma è il suo calore che conquisterà il pubblico anche nei momenti di assoluta follia. Potreste immaginare di guardare un incubo, ma quando lui è sullo schermo è come se avessi tuo fratello lì con te, e questo è tutto ciò di cui hai bisogno".

C'è anche l'ipotesi che circonda il titolo NOPE, ovvero il fatto che sia un acronimo di Not Of Planet Earth, per anticipare che il film sarà incentrato sulla vita extraterrestre presente in una piccola città. Difficile stabilirlo prima di vedere il film, anche se è probabilmente davvero una forza invisibile, quella che permette al cavallo di fluttuare nel cielo del poster. Inoltre tra gli oggetti sparsi che si vedono intorno all'animale ci sono anche peluche che sembrano bambini somiglianti ad alieni.

Ora sarà interessante capire come tutto questo possa fondersi in una trama vera e propria ma con Jordan Peele al timone del film i fan sono certi di poter vivere un'esperienza da ricordare. NOPE esordirà nelle sale americane il 22 luglio 2022 e in quelle italiane prossimamente.

Di seguito una nuova immagine ufficiale di Daniel Kaluuya in NOPE.