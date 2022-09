Nope: l'honest trailer prende di mira l'ossessione di Jordan Peele per le nuvole!

È arrivato il nuovo Honest Trailer del thriller fantascientifico Nope, che prende in giro l'acclamato film di Jordan Peele e alcuni dei suoi difetti. La pellicola è la terza regia di Peele, dopo gli acclamati Scappa - Get Out e Noi, ed è approdato nelle sale italiane l'11 agosto scorso ricevendo un'ottima accoglienza da parte di pubblico e critica.

Il film segue OJ Haywood (Daniel Kaluuya) e sua sorella Emerald (Keke Palmer) dopo che la misteriosa e prematura morte del padre li costringe a vendere i loro cavalli per sbarcare il lunario, mentre cercano di catturare le riprese dell'oggetto volante non identificato che pare si sia stabilito sopra il loro ranch.

L'ultimo video Honest Trailer di Screen Junkies ha quindi messo gli occhi proprio su Nope di Jordan Peele. Il video prende in giro tutto, dal fatto che OJ sia "il giovane più vecchio del mondo" all'apparente ossessione del film per le nuvole e le cose terrificanti che vi si nascondono. Potete guardare il video completo in alto su questa pagina.

Nonostante abbia ridicolizzato tutto, dal cast di personaggi che si autoassolvono all'accumulo dolorosamente lento della tensione, è chiaro che Screen Junkies ha molto rispetto per Peele come regista. Peele continua a distinguersi come regista per i suoi film originali e stimolanti, che non si affidano a un franchise consolidato per riempire le poltrone delle sale, a riprova della sua abilità e della sua influenza il fatto che il suo stile e le sue scelte registiche possano già essere prese in giro in modo così succinto. Con il successo di Nope, i fan di Peele possono stare tranquilli sul fatto che arriveranno altri film terrificanti firmati da lui.

Proprio recentemente, Peele ha parlato della possibilità di un sequel di Nope. Nel frattempo, su queste pagine vi rimandiamo alla nostra recensione di Nope.