Nope, fluttua un cavallo nel poster del nuovo film di Jordan Peele

Quando si tratta di mandare messaggi criptici al pubblico Jordan Peele non si tira mai indietro. E la conferma arriva dal nuovo poster del suo prossimo film, Nope, che mostra la parte posteriore di un cavallo che fluttua immerso in un cielo notturno mentre si vedono vari oggetti volare intorno all'animale.

Il trailer di Nope è stato pubblicato durante il Super Bowl e i fan hanno iniziato subito dopo a lanciare ipotesi sulla sinossi del film, inclusa quella che riguarda il titolo, che potrebbe essere l'acronimo di Not Of Planet Earth, per anticipare che il film sarà incentrato sulla vita extraterrestre presente in una piccola città.



Difficile stabilirlo prima di vedere il film, anche se è probabilmente davvero una forza invisibile, quella che permette al cavallo di fluttuare nel cielo del poster. Inoltre tra gli oggetti sparsi che si vedono intorno all'animale ci sono anche peluche che sembrano bambini somiglianti ad alieni. Ora sarà interessante capire come tutto questo possa fondersi in una trama vera e propria ma con Jordan Peele al timone del film i fan sono certi di poter vivere un'esperienza da ricordare.



Nope è prodotto da Monkeypaw Productions, casa di produzione di Jordan Peele, e presenterà un cast con Daniel Kaluuya, che lavorò con il regista in Scappa - Get Out, Steven Yeun (The Walking Dead) e Keke Palmer (Scream).

In ogni caso i fan potrebbero aver decifrato l'enigmatico titolo Nope, il terzo film di Peele dopo Scappa - Get Out e Noi.