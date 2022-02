Nope, il film di Jordan Peele si mostra nel primo trailer ufficiale!

Jordan Peele sembrava intenzionato a tener nascosto questo Nope sotto una fitta coltre di mistero: il regista di Scappa - Get Out e Noi si è però finalmente deciso a concederci uno sguardo più incisivo su ciò che vedremo nel suo terzo film horror grazie al primo trailer ufficiale rilasciato nella giornata del Super Bowl.

Ma quanto ci ha mostrato, davvero, questo primo trailer del film con Daniel Kaluuya? In realtà non troppo: le atmosfere sono ovviamente quelle che i fan di Peele riconosceranno immediatamente, ma le immagini mostrateci dal trailer non contribuiscono in alcun modo a darci un'idea particolarmente precisa di quella che sarà la trama del film.

Di certo c'è che ci troviamo all'Haywood Ranch, centro di addestramento per cavalli gestito da sole persone nere: tutto sembra andare per il verso giusto, finché un black-out non dà inizio a qualcosa che il trailer non ci lascia ben comprendere cosa sia. Protagonista, anche quando non compare, è la solita nuvola presente anche nel poster di Nope, le cui origini non ci vengono però ancora svelate.

Nel cast di Nope, oltre a Daniel Kaluuya, troveremo anche Keke Palmer e Steven Yuen: la data d'uscita, vi ricordiamo, è fissata per il prossimo 22 luglio. Voi, intanto, scriveteci nei commenti le vostre impressioni su questo primo trailer!