Nope: i fan hanno decifrato l'enigmatico titolo del nuovo film di Jordan Peele?

Nella giornata di ieri è stato diffuso il primo trailer ufficiale di Nope, ritorno alla regia di Jordan Peele e suo terzo film dopo il successo ottenuto con le due pellicole precedenti, Scappa - Get Out e Noi. Anche questo Nope porta con sé una buona dose di misteri che verrano svelati solamente una volta che il film uscirà nelle sale, a luglio.

Sebbene risulti evidente dal primo trailer di Nope che nel corso della pellicola l'evento principale sarà un'invasione aliena, rimane l'enigma del titolo del film, che alcuni fan hanno provato a risolvere. Ebbene, alcuni di loro potrebbero aver risolto l'arcano. A quanto pare il titolo non si riferirebbe esclusivamente allo slang che indica un "No", ma sarebbe invece un'anagramma. Come scrive appunto un fan su Twitter ecco la soluzione: NOPE = Not Of Planet Earth. Si tratta ovviamente di un'ipotesi, ma sarebbe più che possibile che Peele abbia voluto nascondere un messaggio nascosto nel trailer del suo nuovo film, che parla appunto di invasione aliena e quindi di qualcuno che "non è del pianeta Terra".

Nelle immagini che ci vengono mostrate dal trailer intuiamo di trovarci all'Haywood Ranch, centro di addestramento per cavalli gestito da sole persone nere: tutto sembra andare per il verso giusto, finché un black-out non dà inizio a qualcosa che il trailer non ci lascia ben comprendere cosa sia. Protagonista, anche quando non compare, è la solita nuvola presente anche nel poster di Nope, le cui origini non ci vengono però ancora svelate.

Nel cast di Nope, oltre a Daniel Kaluuya, troveremo anche Keke Palmer e Steven Yuen: la data d'uscita, vi ricordiamo, è fissata per il prossimo 22 luglio. Voi, intanto, scriveteci nei commenti le vostre impressioni su questo primo trailer!