Nope: c'è un segreto clamoroso nascosto su IMDb, e Jordan Peele anticipa il sequel...

Ci sarà un sequel di Nope? Molto probabilmente si, dato che lo sceneggiatore e regista Jordan Peele, acclamato per gli horror Get Out e Noi, ha anticipato che la storia dei personaggi protagonisti del nuovo sci-fi Universal non è ancora finita.

Ma andiamo con ordine: i fan del film in questi giorni hanno notato la presenza di un personaggio misterioso chiamato "Nessuno", che nel film non appare mai anche se sul noto portale IMDb viene indicato come 'interpretato da Michael Busch'. La questione è venuta fuori durante un'intervista che Jordan Peele ha concesso in queste ore al New York Times, durante la quale il regista ha suggerito che il mondo di Nope sarà protagonista di un altro film.

"La storia di quel personaggio misterioso deve ancora essere raccontata, te lo posso garantire", ha detto il regista, riferendosi al signor 'Nessuno' citato da IMDb. “La mia è una frase un po' frustrante, lo so, ma è il mio modo di dire che sono molto contento che i fan stiano prestando così tanta attenzione al film e a ciò che lo circonda. Penso che in futuro otterranno più risposte su alcune di queste domande. Non abbiamo finito di raccontare queste storie".

Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito ad un possibile sequel di Nope, ma le parole di Jordan Peele fanno più che sperare.