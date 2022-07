Nope, Daniel Kaluuya punta in alto: 'Ricorda Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo'

A molti di noi è stato insegnato che nella vita, spesso, l'importante è mantenere un profilo basso allo scopo di non creare aspettative eccessive: Daniel Kaluuya era evidentemente assente durante quella lezione, almeno stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla star di Scappa - Get Out su Nope, il nuovo film di Jordan Peele.

Definito da Peele come un film che trascende l'horror, Nope è stato infatti oggetto di un paragone decisamente importante da parte di Kaluuya, con la star di Judas and the Black Messiah che ha paragonato il nuovo lavoro del regista di Noi nientemeno che all'Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo di Steven Spielberg.

"Nope è una sorta di avventura horror. Spero di non farvi arrabbiare, ma a me ricorda molto Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. Ricordo quando lo vidi per la prima volta, penso circa 4 anni fa, e pensai: 'Wow, ha davvero superato la prova del tempo'" sono state le parole di Kaluuya. L'attore ha poi aggiunto, rivolgendosi direttamente a Jordan Peele: "Credo che tu fossi già riuscito ad espandere il genere horror, ed ora l'hai fatto di nuovo, gli hai dato più gradazioni, gli hai dato epicità".

Aspettative tutt'altro che contenute, dunque, per quello che si annuncia comunque come uno dei film più attesi dell'anno. Vi ricordiamo, intanto, che Nope è già stato classificato come Rated-R.