Nope: l'atteso film sugli UFO di Jordan Peele sarà rated R

La Movie Pictures Association of America ha finalmente valutato l'attesissimo film horror di Jordan Peele, Nope. Come era prevedibile, la pellicola è stata classificata rated R per la violenza, le immagini sanguinolente e il linguaggio, così come i precedenti lavori del regista.

Nope, che secondo Peele sarà un epopea horror con gli UFO, vede come protagonisti il ​​premio Oscar Daniel Kaluuya (Get Out, Judas and the Black Messiah) e Keke Palmer (Hustlers, Alice) nei panni di due fratelli che, invece di sfuggire ad alcuni eventi soprannaturali, cercheranno di trarne profitto. La storia seguirà i fratelli mentre cercano di catturare in video la prova di cui hanno bisogno per diventare i primi umani a condividere immagini autentiche con degli alieni, cosa che metterà in pericolo le loro vite.

Come rivelato nel trailer di Nope, gli alieni nascosti tra le nuvole possono uccidere creature viventi senza toccarle, cambiare il tempo intorno alle loro navi e persino nascondersi in bella vista con una sorta di tecnologia di occultamento. Ciò renderà sicuramente la ricerca dei fratelli più difficile di quanto possano immaginare.

Il restante cast è composto da Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea, Barbie Ferreira, Terry Notary, Donna Mills, Jennifer Lafleur, Sophia Coto e Keith David.

Nope, che secondo Keke Palmer non sarà simile a Noi e a Get Out, arriverà in Italia il prossimo 11 agosto.