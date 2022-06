Nope, arrivano i character poster del nuovo horror di Jordan Peele!

Sono poche le notizie che abbiamo sul nuovo horror di Jordan Peele, Nope. Keke Palmer ha assicurato che il film sarà diverso da Us e Get Out, ma mantiene la caratteristica principale dei film del regista: sarà un commento su qualcosa di più grande. Ora, finalmente, possiamo dare uno sguardo ai protagonisti di Nope nei nuovi character poster.

Nelle locandine, che troverete in fondo all'articolo, vediamo Keke Palmer, Daniel Kaluuya, Steven Yeun e altri protagonisti del film, e i post sono accompagnati da brevi frasi. "Non è ciò che pensi" o "Cosa vedi?", queste alcune delle descrizioni che accompagnano i poster, che fanno crescere sempre più la curiosità dei fan intorno al progetto.

Dopo Get Out Daniel Kaluuya tornerà a lavorare con Peele, che oltre a dirigere ha anche scritto il film in arrivo. Proprio con Get Out l'autore aveva vinto l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, e ora ci si aspetta che questo progetto conservi le caratteristiche della sua scrittura: un thriller horror psicologico intriso di temi sociali. Nel cast ci sarà anche il già citato Steven Yeun di Minari, che non è estraneo al genere horror dopo aver recitato recentemente in The Walking Dead. Palmer, invece, divisa in una carriera tra musica, cinema e TV, lavorerà per la prima volta con Peele.

