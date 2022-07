Nope, già 45 milioni al box office tra USA e Canada: ecco le previsioni per il futuro

Al suo primo venerdì nei cinema statunitensi, Nope ha raggiunto i 20 milioni di dollari, considerando anche le anteprime di ieri sera che hanno portato ben 6,4 milioni nelle casse del film. Si tratta di un risultato ottimo per la pellicola, che è arrivato ai 45 milioni tra USA e Canada, dove si trova attualmente in 3785 sale.

Questo risultato segna il miglior debutto nazionale per una sceneggiatura originale dai tempi di Us che ottenne ben $ 71,1 milioni, con i quali superò anche i 41 nei primi tre giorni di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino. I numeri in questo caso sono decisamente inferiori, però il risultato di Nope è in verità degno di nota anche perché è un lavoro originale in un'estate ricca di franchise.

Adesso bisognerà capire se il film manterrà e crescerà secondo le aspettative. Il monitoraggio dell'interesse online ha previsto un'apertura di $ 50 milioni, anche se le recensioni inferiori al 90% degli altri film di Peele potrebbero frenare gli affari. Sul web, però, si parla molto della pellicola, e la società di analisi dei social media RelishMix ha contato circa 180 milioni di interessanti al mondo di Nope su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e TikTok. Un numero che supera di gran lunga quello di Us, che con la sua campagna marketing ha ottenuto "solo" 111,3 milioni.

Ora non ci resta che attendere i prossimi dati, in arrivo nei giorni a venire. Intanto vi lasciamo con il trailer di Nope!