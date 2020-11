Noomi Rapace protagonista del post-apocalittico Netflix Black Crab: tutti i dettagli!

Noomi Rapace sarà la protagonista di Black Crab, adattamento del romanzo thriller dello scrittore svedese Jerker Virdborg del quale il servizio di streaming on demand Netflix si è assicurato i diritti.

Adam Berg è il regista scelto per dirigere il progetto, che rappresenterà il suo debutto nel lungometraggio dopo una carriera di video musicali e pubblicità. I produttori sono Malin Idevall e Mattias Montero della Indio, con sede a Stoccolma, le riprese sono previste in Svezia nel corso del 2021.

Ambientato in un mondo post-apocalittico durante un inverno senza fine, il film segue sei soldati inviati in una pericolosa missione attraverso il mare ghiacciato per trasportare un pacco che potrebbe finalmente porre fine ad una guerra che sta sconvolgendo quel che resta della società. Noomi Rapace ha detto: "Sono molto entusiasta di tornare in Svezia e realizzare Black Crab. Si tratta del mio primo film svedese da molti anni a questa parte. Non vedo l'ora di indossare la tuta da neve e intraprendere questo viaggio: esplora le ombre umane e scivola attraverso sogni infranti e un mondo al limite. Qual è il prezzo della sopravvivenza?".

David Kosse, Vice Presidente Internationale dei film originali di Netflix, ha aggiunto: “Questo progetto combina così tanti grandi punti di forza: una storia avvincente, un grande team creativo e, naturalmente, un'attrice protagonista di incredibile talento. Non vediamo l'ora di questa collaborazione con Adam e il team di Indio e siamo fiduciosi che i nostri abbonati in Svezia e nel resto del mondo apprezzeranno questo film".

