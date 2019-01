Noomi Rapace non ha idea di come sarebbe stato Prometheus 2

Noomi Rapace ha confessato di non sapere in che direzione sarebbe andata il suo personaggio di Elizabeth Shaw in un eventuale Prometheus 2. Dopo la fine di Prometheus, Ridley Scott ha dovuto constatare la delusione dei fan per la mancanza degli xenomorfi e i suoi piani previsti per Prometheus 2 lo hanno portato fino ad Alien: Covenant.

In realtà Ridley Scott ha tentato di resistere al ritorno della creatura ma gli studios hanno insistito perché gli xenomorfi tornassero.

A questo punto il regista si è concentrato molto di più sul personaggio di David (Michael Fassbender). A questo punto Alien: Covenant ha finito per avere poca attinenza con quello che doveva essere Prometheus 2.

Noomi Rapace è tornata ad interpretare Shaw in un corto promozionale ma in realtà non compare in Alien: Covenant e in un'intervista a Slashfilm ha rivelato di non sapere quale sarebbe stato il percorso del suo personaggio con Prometheus 2:"No. Voglio dire, il signor Scott è molto riservato e non lo sai mai davvero. Questa è la cosa bella con lui. Amo ogni cosa di quell'uomo ma lui non condivide molto così non lo sai mai veramente. Se gli chiedi qualcosa, parlerà di qualcosa di straordinario per venti minuti e poi ti dirai 'Uh, aspetta un attimo, non ha risposto a quello che gli ho chiesto'. Quindi non lo so. Penso che nessuno sapesse veramente quello che sarebbe successo con Prometheus 2. Non mi aspettavo davvero nulla".

Noomi Rapace nel 2019 sarà nel cast di Close di Vicky Jewson, al fianco di Sophie Nélisse, Eoin Macken e Indira Varma.