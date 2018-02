Noomi Rapace nel cast del drammatico Angel of Mine

L'attrice scandinavaè stata scelta come protagonista del dramma psicologico diretto da, basato sulla pellicola francesedi. Lo riporta Deadline. La sceneggiatura sarà scritta dall'autore dello script di, insieme a

Angel of Mine racconta la storia di Lizzie, una madre la cui figlia è morta qualche anno prima. La donna si convince che la figlia di uno sconosciuto sia in realtà sua figlia. Ossessionata dalla ragazza, Lizzie perde ogni contatto con la realtà.

Le riprese del film dovrebbero cominciare ad aprile. Angel of Mine è un progetto sviluppato da Garlin Pictures con Screen Australia e SixtyFourSixty. Produrranno il film Josh Etting e Su Armstrong, mentre Luke Davies sarà anche produttore esecutivo insieme a Nadine de Barros e Robert Ogden.

Noomi Rapace è conosciuta principalmente per il ruolo di Lisbeth Salander nei film Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. Grazie a questo ruolo ha ottenuto diversi premi internazionali e ha iniziato a lavorare anche nel cinema statunitense, recitando in film come Beyond di Pernilla August, Sherlock Holmes - Gioco di ombre di Guy Ritchie, Prometheus e Alien: Covenant di Ridley Scott, Passion di Brian De Palma e Bright di David Ayer.

Nel 2017 è apparsa nel film di Tommy Wirkola, Seven Sisters, al fianco di Glenn Close, Willem Dafoe e Marwan Kenzari.

L'australiano Luke Davies ha scritto la sceneggiatura anche di Life di Anton Corbijn.