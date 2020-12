Noomi Rapace sarà Amleto in un nuovo film: 'Faremo rivoltare Shakespeare nella tomba!'

Una nuova e audace visione di Amleto di William Shakespeare è in arrivo dal regista di Border Ali Abbasi, con Deadline che riporta che Noomi Rapace reciterà nei panni della protagonista nel film gender-swap.

Il film presenta una sceneggiatura scritta da Sjón, poeta islandese che ha recentemente scritto la sceneggiatura dell'attesissimo The Northman con Robert Eggers. Abbasi, iraniano naturalizzato danese, l'ha toccata pianissimo in una dichiarazione: “Shakespeare ci ha rubato la storia di Amleto. Ora tocca a noi rivendicarla e farne una versione così folle e così sanguinosa da farlo rivoltare nella tomba."

Noomi Rapace, dal canto suo, ha affermato:

"Amleto è un progetto da sogno per com'è puro ed esplosivo. Ho sperato, sognato, desiderato una cosa del genere fin da quando sono diventata un'attrice. E voglio che si sappia che sto basando queste mie parole tanto sul materiale che ho letto quanto sui creatore che lo hanno scritto. Ali, Sjón e Meta Film sono per me dei creativi di altissimo livello. Sono davvero coraggiosi e innovativi nei loro diversi settori e sempre al top. Affrontare una storia danese con un tocco scandinavo e portarla al mondo con questo gruppo di persone è un sogno".

Le riprese inizieranno nell'autunno del 2021. Curiosità a mille.

