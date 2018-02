Nonostante The Cloverfield Paradox, Overlord sarà distribuito al cinema

, citando fonti vicine alla produzione, svela che laha ancora intenzione di distribuire i prossimi film della saga di, sviluppata dae la sua, al cinema nonostante il terzo film, The Cloverfield Paradox sia stato 'dirottato' su

Questo piano include, ovviamente, Overlord, quarto capitolo della saga, che, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vedrà dei soldati americani combattere forze soprannaturali, parte di esperimenti nazisti.

Stando a The Wrap, l'accordo Netflix-Paramount ("un piano di salvataggio che ha coinvolto Abrams, Jim Gianopulos della Paramount, Ted Sarandos di Netflix e Scott Stuber tra gli altri") è stato "per un solo film", quindi soltanto per The Cloverfield Paradox e, secondo le fonti, avrebbe già portato profitto allo studio: a quanto pare Abrams e Paramount non erano convinti della performance al botteghino al film, e lo hanno ceduto a Netflix per circa 50 milioni di dollari. La fonte del sito afferma, inoltre, che lo studio ha pensato che diffondere un trailer la notte del SuperBowl e renderlo immediatamente disponibile per la visione sulla piattaforma digitale sarebbe stata una mossa geniale e in linea con l'alone di mistero che ha pervaso la saga sin dall'inizio.

Rispetto al precedente, 10 Cloverfield Lane, però, The Cloverfield Paradox non è stato apprezzato né dalla critica né dal pubblico. Secondo le fonti, Abrams voleva mettere mano al progetto prima di rilasciarlo ma i suoi impegni con Star Wars: Episodio IX gli hanno impedito di modificare la pellicola.

Il cast di Overlord è composto da Jovan Adepo, Wyatt Russell, Jacob Anderson, Dominic Applewhite, Pilou Asbaek, Mathilde Olliver, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine e John Magaro. La regia del film è affidata, invece, a Julius Avery.

Dati alla mano, al momento, sembra che questo Overlord sia previsto per il 26 ottobre di quest'anno.