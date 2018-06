Nonostante il film con Jared Leto, il Joker di Todd Phillips si farà

Forse era nell'aria, forse non tutti sono stati colti di sorpresa ma c'è da dire che l'annuncio, da parte della Warner Bros. Pictures e della DC Entertainment, di dare al Joker di Jared Leto uno spin-off tutto suo, ha dato origine ad una serie di domande.

La prima, ovviamente, è stata: cosa ne sarà dell'annunciato film stand-alone sul Joker diretto da Todd Phillips? La risposta arriva direttamente da Deadline, che conferma: si, ci sono due pellicole con protagonista il Joker attualmente in fase di sviluppo alla Warner/DC. Ed entrambe arriveranno sicuramente sul grande schermo. Confusi?

Mentre il Joker con Jared Leto sarà uno spin-off diretto di Suicide Squad, ambientato nello stesso Universo Cinematografico della Justice League, quello di Todd Phillips sarà totalmente scollegato da tutto il resto, come già anticipato da noi qualche mese fa. Deadline conferma che il Joker di Phillips - che secondo loro ha ancora nel radar Joaquin Phoenix come potenziale protagonista - sarà ambientato in un universo alternativo e sarà lanciato attraverso "una nuova divisione della DC ancora senza nome" che produrrà progetti ispirati ai fumetti DC ma scollegati dall'Universo Cinematografico.

Insomma, avremo due Joker nel futuro sul grande schermo. E ovviamente molti fan sono già preoccupati: che impatto avrà sul pubblico? Li confonderà?