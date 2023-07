Nonnas, Vince Vaughn star della nuova commedia diretta da Stephen Chbosky

La star di 2 single a nozze e Dodgeball - Palle al balzo, Vince Vaughn, sarà protagonista della nuova commedia diretta da Stephen Chbosky e intitolata Nonnas, basata sulla vera storia di un uomo, che dopo la morte della madre, apre un ristorante italiano gestito da nonne. La conferma è arrivata nelle ultime ore da The Wrap.

La trama di Nonnas trae spunto dalla vera storia di Joe Scaravella, nativo di Brooklyn, che aprì l'Enoteca Maria a Staten Island. Lo script è stato realizzato da Liz Maccie.

Il film è prodotto da Fifth Season.

La star americana - su Everyeye trovate il nostro resoconto sulla carriera di Vince Vaughn - sarà affiancata da un cast ricco di star e composto da Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Drea De Matteo, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini, Joe Manganiello e Michael Rispoli oltre a Campbell Scott.

Vince Vaughn è reduce da diverse partecipazioni al cinema e in tv, in particolare nella serie Curb Your Enthusiasm nel 2021 e in film come North Hollywood e Queenpins - Le regine del Coupon.

Nel corso della sua carriera Vaughn si è distinto come uno dei membri più importanti del cosiddetto Frat Pack al fianco di attori storici della commedia made in USA come Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell e Steve Carell.



Lo scorso anno Justin Long disse che Vince Vaughn avrebbe un'idea per il sequel di Dodgeball, uno dei cult della sua carriera.