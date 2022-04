Nonna prega Gesù a Pasqua, ma è Jared Leto: l'attore ricondivide la foto ormai virale

Per qualcuno potrebbe suonare come una blasfemia, per cui ci limiteremo solo alla somiglianza fisica, ovviamente. Almeno quella riportata dalle iconografie. Vi è davvero mai venuto in mente qualcuno più adatto a interpretare Gesù di Jared Leto? Di meme se ne sono visti a centinaia, ma stavolta la realtà batte la finzione.

Nonostante quel suo volto angelico, non si può certo dire che gli ultimi ruoli del frontman dei Thirty Seconds to Mars – perché sì, Jared Leto ha anche una band, di discreto successo per giunta – riportino alla mente uno dei suoi storici scambi di persona. Con il suo ultimo cinecomic in sala – purtroppo Morbius è un fallimento al botteghino – Leto ha portato su grande schermo uno degli storici e più inquietanti villain dell’Uomo Ragno. Ma non è tutto. Considerando la quantità di easter egg su Spider Man in Morbius, parrebbe che Sony Pictures stia preparando qualcosa di grosso in fatto di revival dei vecchi Spider Man, da Tobey Maguire ad Andrew Garfield.

Eppure, come detto, la figura del vampiro non ha certo un che di angelico: semmai, di demoniaco. Ma se si guarda all’attore più che ai singoli ruoli, la somiglianza con colui che il Cristianesimo vuole risorto proprio nella giornata di ieri, è evidente. Senza contare poi quel mito che lo vuole incapace di invecchiare: obiettivamente, alla modica età di 50 anni, Jared Leto potrebbe sembrare tranquillamente alla soglia dei 30. Sommate tutte queste considerazioni e i vari meme che l’hanno più volte accostato a Gesù e otterrete uno dei siparietti più divertenti di questa Pasqua.

L’attore ha infatti ricondiviso la foto di un utente che mostrava un’anziana signora pregare un santino appeso al muro. Peccato che in foto non ci fosse Gesù, ma proprio Leto. Questa la didascalia: “Mio fratello ha appeso la foto di Jared Leto al muro e ora mia nonna lo sta venerando”. Inutile dire che, soprattutto con la ricondivisione di Leto, l’immagine sta diventando virale un po’ ovunque. L'attore ha colto l'occasione per augurare Buona Pasqua a tutti i suoi follower, particolarmente divertito. Trovate il suo post proprio in calce all’articolo, qui sotto.