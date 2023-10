'Non voglio diventare una robot': Emma Watson parla del suo ritiro da Hollywood

Emma Watson aveva paura di lasciare la saga di Harry Potter, e alla fine ha deciso di lasciare la recitazione. Adesso la star è tornata a parlare della sua decisione e delle sue sensazioni a riguardo.

Watson, interprete di Hermione Granger nella saga del maghetto più famoso di sempre, è tornata a parlare della sua decisione in un’intervista con Financial Times, motivando così la sua scelta:

“Sì, assolutamente (riferendosi a un suo futuro ritorno sul set). Ma sono felice di sedermi e aspettare la prossima cosa giusta. Amo quello che faccio. Si tratta di trovare un modo per farlo senza dovermi dividere in facce e persone diverse. E non voglio più dover passare alla “modalità robot”. Ha senso?”

La star ha anche menzionato un suo possibile futuro da regista, dichiarando di avere avuto paura poiché pensava di essere troppo tecnica e decisamente poco creativa, nonostante fosse di fatto cresciuta su un set da film, ma in considerazione delle sue recenti esperienze con delle pubblicità, si è convinta di potercela fare.

Watson aveva menzionato in passato tra le cause che l’hanno portata al ritiro dalla recitazione anche l’insistenza dei paparazzi. L’attrice di Piccole Donne ha ricordato il terribile episodio del suo diciottesimo compleanno in cui parecchi fotografi le tesero una trappola per pubblicare foto scandalose di lei sui giornali. Oltre a ciò, si univano anche le continue molestie nei suoi confronti e verso le attrici in generale. In ogni caso, dopo parecchi anni di stop, Emma Watson ha svelato a quali condizioni tornerebbe sul set.