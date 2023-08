'Senza di te non sarei vivo': Jamie Foxx e il commovente messaggio alla sorella

Per Jamie Foxx la famiglia è tutto: a dimostrarlo sono le commoventi parole che l'attore premio Oscar ha indirizzato alla sorella dolci parole di affetto dopo il recente malore che ha gettato nello sconforto i parenti più vicini, gli amici e tutti i fan di Foxx.

Attualmente l'attore è sulla via della guarigione ma ancora non è chiaro come Fox riprenderà a lavorare nel mondo del cinema. Intanto, il peggio per Jamie Foxx sembra passato: adesso per l'attore è tempo di ringraziare chi gli è sempre stato accanto a partire dalla sorella Dixon e quale migliore occasione se non il suo compleanno? Per l'occasione, la star di Django Unchained ha postato su Instagram uno scatto con Dixon augurandole buon compleanno: "Senza di te non sarei qui... se non avessi preso le decisioni che hai preso io avrei perso la vita... Ti amerò per sempre, buon compleanno sorella!", si legge sul social network. Parole che hanno sicuramente emozionato anche i fan felici che Foxx si sia ripreso dopo il malore che lo ha colpito lo scorso aprile.

Le cause dietro i problemi di salute che hanno colpito l'attore 55enne non sono state rivelate alla stampa, ma Jamie Foxx ha raccontato di essere "andata all'inferno e poi tornato". Speriamo di vedere presto l'attore in nuovi progetti!