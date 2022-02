Non siamo più vivi: la serie Netflix è legata all'universo zombie di Train to Busan?

Non siamo più vivi è il nuovo fenomeno di Netflix, ma non è la prima volta che gli zombie provenienti dall'Asia riescono a conquistare il pubblico internazionale: uno degli zombie movie più acclamati degli ultimi anni è infatti Train to Busan di Yeon Sang-ho, divenuto similmente un cult mondiale.

Il film del 2016 ha dato il via ad un franchise, con un prequel animato, un sequel live-action, un nuovo capitolo in cantiere e un remake hollywoodiano in sviluppo, dunque molti spettatori in questi giorni si stanno chiedendo: Train to Busan e Non siamo più vivi sono collegati?

La risposta è no, non c'è alcun collegamento tra le due opere e Non siamo più vivi è ambientato in un altro universo narrativo rispetto alla saga di Yeon Sang-ho. Tuttavia le similitudini non mancano, per stessa ammissione dei creatori della serie Netflix: in una scena di Non siamo più vivi, infatti, dopo che l'apocalisse degli zombi inizia a manifestarsi, Lee Cheong-san afferma che la loro situazione "è come Train to Busan", una battuta che non solo colloca il film come una storia puramente immaginaria nell'universo dello show, ma che allo stesso tempo rende omaggio a Train to Busan e al suo lascito, evidentemente raccolto dalla serie Netflix.

L'ironia ovviamente è dietro l'angolo: Non siamo più vivi infatti è tratto da una serie webtoon originale sud-coreana, pubblicata diversi anni prima dell'uscita di Train to Busan. Voi preferite il film oppure la serie Netflix? Ditecelo nei commenti.

