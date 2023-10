Non è un paese per vecchi, il villain è il personaggio più psicopatico di sempre?

Non è un paese per vecchi è la pellicola dei fratelli Coen che ha riscosso più successo non solo tra la critica ma anche il pubblico. Uno dei personaggi più iconici del film è sicuramente Anton Chigurh, villain interpretato da Javier Bardem e che diventata vera e propria dannazione del protagonista.

Mentre Josh Brolin ha raccontato che secondo lui sarebbe stato preso in giro dai Fratelli Coen, i due registi applicarono all'interno della pellicola un criterio di accuratezza particolare per riuscire a caratterizzare al meglio i vari personaggi. In particolare, il personaggio del killer Anton Chigurh, fin da subito risulta il più inquietante e disturbante dell'intero film. Ad aggiungersi al risultato scritto per destabilizzare il pubblico, si aggiunse anche l'interpretazione di Javier Bardem che riuscì a restituire a pieno la follia del personaggio.

Molto spesso, quando all'interno dei film i personaggi psicopatici vengono rappresentati in maniera molto generica senza quelle che sono le "caratteristiche" di coloro che lo sono realmente. Sotto questo punto di vista, il villain portato al cinema dai Coen, è stato capace di battere un particolare record. Secondo un articolo del Business Insider del 2018, un gruppo di psichiatri avrebbe studiato 400 film, analizzando 126 personaggi definiti psicopatici. Il ritratto di Anton Chigurh, secondo loro, sarebbe quello più clinicamente accurato.

Per realizzare la pellicola i Coen andarono fece spese folli addirittura riguardo il costo del sangue finto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!