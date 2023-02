Non è un paese per vecchi, spese folli sul set: quanto costò il sangue finto?

Non è un paese per vecchi è, probabilmente, una delle pellicole più memorabili dei Fratelli Coen. La lavorazione del film sul set, però, fu caratterizzata da diversi problemi per quanto riguardo il budget. Il primo ha sicuramente riguardato le spese riguardo del sangue finto.

Il film è caratterizzato da una grande presenza di sangue, in particolare in una scena in cui il protagonista si trova a girare tra i "resti" di una sparatoria. Una delle spese più folli fatte dalla produzione ha riguardato del sangue finto. Infatti, in particolari scene fu utilizzato un sangue da set con una composizione chimica particolare ma incredibilmente costoso. Inizialmente i registi si erano definiti contrari ad una spesa così alta. Solo in un secondo momento capirono effettivamente il motivo della scelta della sezione make up.

Non è un paese per vecchi diventato cult per la scena della moneta alla stazione di servizio, ha momenti centrali in scene all'aperto, in particolare quella dove il protagonista trova una famosa borsa di soldi dopo una sparatoria. Le diverse vittime, furono truccate con del sangue molto costoso poichè, quello tradizionale fatto di zucchero, attirava troppi insetti. Insomma, una deduzione che è sicuramente stata vincente.

