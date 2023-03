Non è un Paese per Vecchi, Roger Deakins ricorda: 'Ecco perché minacciai i Coen'

Riuscireste a immaginare un mondo in cui i fratelli Coen non abbiano diretto Non è un Paese per Vecchi? Noi non vogliamo neanche provarci, ma il dato di fatto è che i nostri Joel ed Ethan pensarono davvero di cestinare (momentaneamente o meno) l'idea di adattare il romanzo di Cormac McCarthy. È qui che entra in gioco Roger Deakins.

Il leggendario direttore della fotografia ha infatti ricordato il momento in cui Joel Coen gli parlò della possibilità di realizzare il film con Javier Bardem, sottolineando quanto, però, il regista fosse dubbioso sull'effettiva possibilità di riuscita della cosa: un tentennamento che portò il buon Roger a ricorrere alle maniere forti.

"Joel disse: 'Stiamo lavorando a questo script, Non è un Paese per Vecchi'. Io avevo appena finito di leggere il libro e gli chiesi: 'Non lo dirigerete voi?' E lui disse: 'Beh, potremmo farlo'. E io: 'Non vi parlerò mai più se deciderete di non farlo'" sono state le parole di Deakins. Una presa di posizione piuttosto ferma che immaginiamo abbia dato una spinta importante ai due titubanti fratelli!

Questioni di sliding doors: magari i Coen avrebbero deciso in ogni caso di occuparsi della regia del film, ma noi, nel dubbio, preferiamo comunque ringraziare sentitamente il buon Roger. Indecisione dei registi a parte, comunque, scopriamo insieme quanto costò il sangue finto utilizzato per Non è un Paese per Vecchi.