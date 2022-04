Non è un paese per vecchi, Josh Brolin:'Penso che i Coen mi abbiano preso in giro'

La star di Non è un paese per vecchi, Josh Brolin, è convinto che i fratelli Coen l'abbiano preso in giro durante le riprese del film uscito nelle sale nel 2007 e vincitore dell'Oscar. Brolin interpreta Llewyn Moss, un cacciatore e saldatore texano che viene coinvolto in un pericoloso affare di droga finito male.

Moss ritrova una borsa piena di soldi e da quel momento per lui inizia un'odissea lunghissima, con i trafficanti e non solo alle sue calcagna.

Non è un paese per vecchi ha rappresentato un passaggio chiave nella carriera di Brolin, dopo alcuni ruoli da co-protagonista in film importanti. L'opera dei Coen è nota anche per alcune sequenze rimaste nell'immaginario come la scena della moneta con Anton Chigurh e quella del ritrovamento della borsa da parte di Llewyn. E proprio su quest'ultima si concentra il racconto di Brolin.



"Mentre giravamo Non è un paese per vecchi tutto era piuttosto chiaro e si sapeva quello che si stava facendo, non c'era tanto dialogo e quindi non c'era molto su cui sperimentare o da cambiare. Quando ho trovato il sacchetto, l'ho aperto e ho detto ai Coen 'Non dovrebbe dire qualcosa? Guarda l'uomo morto e si guarda intorno. Si capisce che sta pensando alla situazione o a ciò che deve fare e non dovrebbe esserci qualcosa?' E Joel Coen ha risposto 'E che cosa?' e ho ribattuto 'Non lo so, qualcosa come huh o hm'. E loro hanno proseguito dicendo 'C'è altro?' e io ho detto 'Qualcosa come hmmm' e loro hanno proseguito 'Che altro?'. Allora ho pensato 'Mi stanno prendendo in giro?'".

Josh Brolin ha concluso:"Ho fatto il verso, circa sei versioni, e Ethan mi ha detto 'Prova il secondo', quindi l'ho fatto e ogni volta che appariva sullo schermo sapevo dove si trovava Ethan nella sala perché rideva sempre. A quel punto mi sono detto 'Ho aiutato davvero il film o era solo uno scherzo?'. Non lo sapremo mai".



Sul nostro sito trovate la recensione di Non è un paese per vecchi, uno dei film più apprezzati da critica e pubblico dei fratelli Coen.