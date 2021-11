Non è stata una vacanza... è stata una guerra!: Dan Aykroyd al lavoro sul sequel

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Dan Aykroyd sarebbe al lavoro sul sequel di Non è stata una vacanza... è stata una guerra!, commedia cult degli anni '80 che vedeva l'attore di Ghostbusters e del Saturday Night Live al fianco di un'altra indimenticata star di quegli anni, John Candy. Il film originale era scritto da John Hughes.

Secondo quanto leggiamo nel report, Aykroyd e il regista della pellicola originale Howie Deutch sarebbero al lavoro già da diversi anni sul sequel di Non è stata una vacanza... è stata una guerra! che nella versione originale è intitolato The Great Outdoors. Aykroyd ha aggiornato dicendo che il film è finalmente entrato nella fase di sviluppo e che attualmente sta lavorando al casting di un nuovo attore in stile John Candy che dovrebbe affiancarlo.

"Howie Deutch è stato un regista davvero divertente in quel film, amava dirigere Candy e me. Howie ed io adesso stiamo lavorando al sequel che sarà intitolato The Great Outlaws. Sto cercando la figura che sostituirà Candy. Ci sono già alcuni nomi interessanti, ma non posso rivelarli. Howie ed io siamo stati tentati di riportare indietro Roman come un personaggio che vittimizza un agente federale. Chissà. Se trovo il partner giusto...".

John Candy fu uno dei volti principali della commedia americana degli anni '80 e The Great Outdoors fu l'ennesima collaborazione con un altro compianto mostro sacro di quegli anni, John Hughes, che fu autore della sceneggiatura. Aykroyd ha parlato anche dei suoi ricordi su Candy: "Ricordo di questa notte negli sketch di Second City a Toronto dove Dave Thomas e io eravamo questi poliziotti che cercavano di arrestare Candy, che stava creando disordini. Ma poi lui ci prendeva di peso e ci metteva sulle sue spalle e ci faceva girare per tutta la stanza. Era davvero forte".

Nel frattempo rivedremo Aykroyd nel nuovo Ghostbusters. Vi lasciamo alla recensione di Ghostbusters Legacy e al trailer finale di Ghostbusters Legacy.