Non mi uccidere, il trailer del Twilight italiano con Alice Pagani: data d'uscita digitale

Warner Bros. Italia ha pubblicato il primo trailer di Non mi uccidere, il Twilight italiano con Alice Pagani diretto dal regista della serie tv Baby Andrea De Sica.

Il film sarà disponibile dal 21 aprile per l'acquisto e il noleggio digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.

Con protagonisti, oltre alla già citata Alice Pagani, anche Rocco Fasano, Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli, Giacomo Ferrara e Anita Caprioli, Non mi uccidere racconta la storia di Mirta e Robin, due amanti che si giurano amore eterno fino a che, in una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana: braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin.

La sceneggiatura è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, che uscirà nelle librerie il 29 aprile edito da SEM Società Editrice Milanese. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo film, prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, con le musiche originali sono composte da Andrea Farri e Andrea De Sica.