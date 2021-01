Quello che non ti uccide, Mel Gibson e Frank Grillo nel trailer del film di Joe Carnahan

Uscirà in streaming negli USA il 5 marzo Quello che non ti uccide, il nuovo action movie diretto da Joe Carnahan con protagonisti Frank Grillo e Mel Gibson. Il titolo è ispirato dal mondo videoludico e anche la trama del film è molto simile alla narrazione di un videogioco. Nel frattempo è appena stato pubblicato il primo trailer del film.

Quello che non ti uccide racconta di Roy Pulver (Frank Grillo), ex agente delle forze speciali condannato a morire all'infinito a prescindere dalle sue azioni nell'arco della giornata. Lo scopo di Roy è quello di trovare degli indizi su un progetto governativo che potrebbe condurlo a risolvere il mistero del loop temporale nel quale è intrappolato.

A rendergli ulteriormente difficile la vita sarà il colonnello Ventor (Mel Gibson), a capo del progetto governativo, che minaccia il figlio di Roy e tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts).



Proprio come in un videogioco, Roy è impegnato in un percorso che gli permetterà di salire di livello soltanto migliorando astuzia, ingegno e forza.

Il film sarà disponibile a noleggio su Hulu, mentre in Italia doveva essere distribuito la scorsa estate grazie a Eagle Pictures, ma l'emergenza Coronavirus ha fatto slittare anche questo appuntamento nei cinema italiani.

Il cast di Quello che non ti uccide comprende Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Will Sasso, Annabelle Wallis, Rob Gronkowski e Ken Jeong.



Di recente Mel Gibson ha parlato del suo problema con la depressione mentre a fine anno Gibson è stato piuttosto criptico sulle sue idee politiche.