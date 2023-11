Non solo Tom Holland: 5 attori MCU che hanno fatto spoiler enormi

Tom Holland è un gran spoileratore e conosciamo bene la sua incapacità nel mantenere top secret (sarà forse per il troppo entusiasmo?) i progetti dell'MCU e non solo se pensate che Holland ha spoilerato il nuovo film di Brad Pitt . Eppure non è l'unico attore a non saper tenere la bocca chiusa!

Oltre a Tom Holland, anche Samuel L. Jackson non è stato una gran spia a differenza di Nick Fury: l'attore, infatti, aveva già anticipato che Captain Marvel nel 2019 avrebbe raccontato come il direttore S.H.I.E.L.D. ha perso un occhio.

Andare al cinema e conoscere già il finale: è successo con Mark Ruffalo che nel corso di un'intervista promozionale per Avengers: Infinity War a Good Morning America ha svelato che nel prossimo film (Endgame) tutti i supereroi Marvel sarebbero morti. Uno spoiler non troppo preciso ma che ha fatto sedere al cinema i fan con un sospetto poi divenuto realtà con il sacrificio di Tony Stark e di Black Widow.

Il nuovo Captain America di Anthony Mackie debutterà in Captain America: Brave New World con una nuova data d'uscita. Ma Chris Evans aveva già, quasi involontariamente, spoilerato che avrebbe passato il testimone a qualcun altro: l'attore, infatti, a riprese concluse di Endgame ha scritto su twitter "Interpretare questo ruolo negli ultimi 8 anni è stato un onore. A tutti quelli davanti alla telecamera, dietro la telecamera e tra il pubblico, grazie per i ricordi!". Una fuga di notizie ben contenuta fino a quando non è stato confermato l'addio ( al momento temporaneo) di Evans.

Nella classifica rientra anche Robert Downey Jr. che ha candidamente spoilerato come l'intero cast si sarebbe riunito per girare una scena finale. Queste parole sono state pronunciate dall'attore proprio durante la premiere del film nel 2012 The Avengers.

Infine, Gwyneth Paltrow ha anticipato ai fan il suo ritorno in Avengers: Infinity War nei panni di Pepper Potts postando una foto scattata sul set su Instagram poi cancellata. Ma era già tardi e i fandom Marvel non ha potuto credere ai propri occhi!

Mantenere il segreto nell'MCU non è roba da supereroi!