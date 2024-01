Non solo The Terminal, quante volte Tom Hanks ha collaborato con Steven Spielberg?

Quello tra Tom Hanks e Steven Spielberg è, probabilmente, uno dei sodalizi regista - attore più lunghi e di successo dell'ultimo trentennio di cinema. The Terminal, infatti, è stata solo una delle tante pellicole in cui i due hanno collaborato insieme segnando la seconda fase di carriera dell'attore.

I film di Spielberg hanno formato nel tempo un piccolo microuniverso che si stava quasi concretizzando nella possibilità di avere in The Terminal un easter egg di ET che poi il regista decise di cancellare. A differenza delle grande collaborazioni tra attori e registi che cominciano in un tentativo di ambe le parti di emergere, nel caso di Spielberg e Hanks entrambi si trovavano già al massimo della loro carriera quando si sono ritrovati a collaborare per la prima volta. Infatti, il primo film in cui i due hanno lavorato assieme risale al 1998, dopo che entrambi avevano già conquistato i loro ambiti Oscar.

Dopo l'enorme successo racconto nel 1998 con Salvate il Soldato Ryan, i due tornano a lavorare insieme nelle vesti di produttori sempre in un progetto ambientato nella seconda guerra mondiale. Si parla, infatti, di Band of Brothers, miniserie del 2001 che ha avuto il merito di lanciare la carriera di tantissimi giovani attori. Nel 2002 arriva Prova a Prendermi con Leonardo DiCaprio e, nel 2004, The Terminal, pellicola che vede Hanks nei panni di un uomo costretto a vivere in un aeroporto poichè "senza patria". La collaborazione tra i due si ferma per una decina d'anni per poi riprendere nel 2015 con Il Ponte delle Spie, dramma storico ambientato durante la Guerra Fredda e nel 2017 con The Post.

La storica amicizia tra Spielberg e Hanks è passata anche per The Terminal.