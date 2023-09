Non solo The Marvels: i migliori film di Brie Larson secondo Rotten Tomatoes

Brie Larson è una delle attrici più versatili di Hollywood, che nel corso della carriera ha sperimentato svariati generi e che negli ultimi anni è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Ma quali sono i dieci migliori film di Larson secondo Rotten Tomatoes?

In base alle percentuali presenti sul sito, ecco quali sono i migliori film che ha girato la star di The Marvels.



Al decimo posto troviamo proprio Captain Marvel (79%), il film che introdusse Brie Larson nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo dell'ex pilota di caccia della U.S. Air Force e membro del gruppo militare di Kree Starforce, il cui DNA si è fuso con quello di un Kree donandole dei superpoteri che la trasformeranno in Captain Marvel.

Al nono posto troviamo Don Jon (80%), esordio alla regia di Joseph Gordon-Levitt, nel quale interpreta la sorella di Don (Gordon-Levitt). All'ottavo posto ecco Scott Pilgrim vs the World (82%), nel quale interpreta Natalie Adams, odiosa ex fidanzata di Scott (Michael Cera). Al settimo posto ecco Un disastro di ragazza di Judd Apatow (84%), nel ruolo di Kim, sorella della protagonista Amy Schumer. Al sesto posto si piazza 21 Jump Street (85%), con Channing Tatum e Jonah Hill, nel quale interpreta Molly, una liceale che suscita interesse nel personaggio di Hill.

Inauguriamo la Top 5 con Il diritto di opporsi (85%), nel quale interpreta Eva Ansley, direttrice delle operazioni presso la Equal Justice Initiative e alleata di Stevenson (Michael B. Jordan). Quarto posto per The Spectacular Now (91%) dove recita nei panni di Cassidy, popolare ex fidanzata di Sutter (Miles Teller). Al terzo posto ecco Room (93%), il film che permise a Brie Larson di aggiudicarsi il premio Oscar. Se volete rispolverare il ricordo del film di Lenny Abrahamson recuperate la nostra recensione di Room.

Secondo posto per Avengers: Endgame (94%), uno dei maggiori film mainstream di successo della storia del cinema e primo posto, in vetta, Short Term 12, opera indipendente del 2013 nel quale recitò per la prima volta da protagonista, al fianco di LaKeith Stanfield, Kaitlyn Dever, Rami Malek e Stephanie Beatriz.

Non perdetevi Brie Larson nel trailer di Lessons in Chemistry, la nuova serie tv Apple.