Non solo Tutti tranne te, quali sono le 5 rom com con gli incassi più alti della storia?

Le commedie romantiche, molto spesso, sono quei tipi di film capaci di unire tutti e non lasciare mai scontento nessuno. Mentre si prospetta una piccola rinascita del genere grazie all'arrivo al cinema di Tutti tranne te, non si può far altro che fare un viaggio in questo amatissimo genere.

Dopo che la pellicola con Sydney Sweeney e Glen Powell a superato i 100 milioni al botteghino internazionale, diventato la prima rom com a superare questo record dai tempi di Bridget Jones' Baby, sembra quasi necessario raccontare quando le commedie romantiche erano capaci di trascinare milioni di persone al cinema e diventare un vero e proprio fenomeno di culto. Nella storia ci sono tantissime rom com che sono diventate parte integrante della cultura pop generalista tanto da entrare nel linguaggio comune anche attraverso alcune espressioni diventate cult.

Nonostante le cifre incassate dal genere siano diminuite in maniera considerevole, nella storia della cinematografia moltissime commedie sono diventate dei piccoli grandi successi al botteghino. Ma quali sono le prime 5 che hanno incassato di più?

5. Crazy Rich Asian (2018) - 237,9 milioni di dollari

4. Tutti pazzi per Mary (1999) - 369, 8 milioni di dollari

3. Il mio grosso grasso matrimonio greco (2002) - 370 milioni di dollari

2. Hitch - Lui si che capisce le donne (2005) - 371, 6 milioni di dollari

1. Pretty Woman (1990) - 463, 4 milioni di dollari

Dopo anni di silenzio per il genere rom com o di pellicole che mischiavano il romanticismo con l'azione, il dramma o il melodramma, con Tutti tranne te pare si sia ritornati a parlare di commedia romantica nella maniera più pura possibile. In attesa dell'uscita del film, vi sveliamo di cosa parla Tutti tranne te. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!