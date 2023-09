Non solo Taylor Swift: ecco quali concerti cinematografici recuperare prima dell'Eras Tour

Il nuovo “Eras tour” di Taylor Swift punta a fare il botto nei cinema di tutto il mondo, le previsioni sono oltre le migliori stime. Ma quello di Taylor Swift non è l’unico concerto che è stato proiettato sul grande schermo, quali sono gli altri?

Katy Perry – Part of me

Uscito nel 2012, questo film ha seguito il tour mondiale California Dreams 2011-12 di Katy Perry. I fan hanno avuto l'opportunità di vedere com'era la vita dietro le quinte della star, concentrandosi sul suo rapporto con la fama e sulla sua vita fuori dal palco.

Ariana Grande – Excuse Me, I Love You

Racconta il tour mondiale Sweetener 2019 di Ariana Grande, questo film non solo mostra alcune delle sue esibizioni, ma esplora anche la sua vita in viaggio per il mondo e a casa dell’artista.

Beyoncé – Homecoming

Si concentra in particolare sull’esibizione della diva al festival Coachella del 2018 e mostra tutti gli stati d’animo della cantante nel dietro le quinte.

Miley Cyrus – Best of Both Worlds

Risalente al periodo in cui Miley Cyrus era principalmente conosciuta nei panni di Hannah Montana, il film mostra il tour del 2007 in cui la cantante alterna sé stessa al personaggio.

Madonna – Truth or Dare

il documentario segue il controverso tour Blonde Ambition di Madonna e fornisce una visione del lavoro dal punto di vista della cantante.

One Direction – This Is Us

Una delle boy-band più famose di sempre, adesso separata. Gli One Direction hanno pubblicato il loro documentario nel 2013. I fan del fenomeno X-Factor hanno avuto accesso al backstage del loro tour mondiale, dove hanno potuto assistere alle esibizioni dal vivo e ai retroscena.

Il nuovo “film” di Taylor Swift sembra in procinto di superare ogni record, e alcuni sono già stati infranti; infatti, l’eras tour di Taylor Swift ha venduto più prevendite di Avengers: Endgame.